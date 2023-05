SudTirol | UFFICIALE | rinnova il capitano

Tornando alla Reggina e alla lotta per i playoff, al momento - con Frosinone e Genoa già promosse - sono certe di partecipare agli spareggi per l'ultimo posto utile quattro squadre: Bari,, ...Non perdono dallo scorso 18 marzo quando dovettero cedere il passo al. Nelle ultime cinque ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. Sky Sport ; in streaming, per i soli ...Il Genoa viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il. I rossoblù hanno 69 punti ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. Sky Sport; in streaming, per i soli ...

F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Fabian Tait. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione agonistica, ovvero il prossino 30 giugno. Il ...La cadetteria ogni anno regala classifiche cortissime che infiammano i finali di stagione. E quest'anno non fa ...