Su che canale vedere Bayer Leverkusen-Roma al ritorno | orario e programma in chiaro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lasi prepara per il match didella sua semifinale di Europa League 2023. La compagine allenata da mister José Mourinho dovrà andare in casa delper conquistare l’accesso alla finale della seconda competizione continentale per club che si disputerà mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. La sfida dicontro ilsi giocherà tra una settimana esatta, giovedì 18 maggio alle ore 21.00. Alla BayArena della città teutonica sarà una grande battaglia con in palio un posto in finale. I giallorossi, alle prese con qualche infortunio di troppo, vogliono continuare nella propria corsa e, possibilmente, dare continuità al successo in Conference League di un anno fa. Ce la farà lo Special One a mettere un altro grande ...

Serata importantissima per la Roma di José Mourinho, nell'andata della semifinale dell'Europa League, ospita il Bayer Leverkusen. Dopo la cocente ... sarà possibile seguire la partita sul Sky Sport (253) e in chiaro su TV8 (8 e 508 HD del digitale terrestre, 121 del satellite). In streaming il match si potrà seguire anche su Dazn, che ha i diritti della seconda ...

La Roma si prepara per il match di ritorno della sua semifinale di Europa League 2023. La compagine allenata da mister José Mourinho dovrà andare in casa del Bayer Leverkusen per conquistare l'accesso ...