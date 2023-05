Su Apple l’istruttoria dell’Antitrust | abuso di posizione dominante sul tracciamento

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Suarriva, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che indaga su varie società del gruppo –Inc.,Distribution International Ltd,Italia S.r.l. – per accertare l’esistenza di un presuntodinel mercato delle piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS, in pratica l’Store. Il problema sarebbe sotto ad aprile 2021 quando, cioè,ha adottato una politica sulla privacy, per i soli sviluppatori terzi di app, più restrittiva rispetto a quella che la società applica a sé stessa. Un diverso trattamento che si basa essenzialmente, sulle caratteristiche del prompt che ...