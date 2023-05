Mille anni di carcere , oltre 100 vite di un essere umano, è la condanna inflitta ad un uomo che ha stuprato lain almeno 90 occasioni. E' accaduto a Santa Catarina, stato meridionale del Brasile , in cui l' aggressore è stato arrestato in flagrante dopo essere stato sorpreso dalla madre della ...Mille anni di carcere , oltre 100 vite di un essere umano, è la condanna inflitta ad un uomo che ha stuprato lain almeno 90 occasioni. E' accaduto a Santa Catarina, stato meridionale del Brasile , in cui l' aggressore è stato arrestato in flagrante dopo essere stato sorpreso dalla madre della ...

Stupra la figliastra di 8 anni, ma viene sorpreso dalla mamma: condannato a 1.080 anni di carcere leggo.it

