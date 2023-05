Studio Università Link | per 57 | 9% giovani lavoro va creato non cercato | 63 | 1% non interessa politica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Socievoli, solari e determinati, ma all'interno di una società nei confronti della quale provano sentimenti di disgusto e rassegnazione. Famiglia e amici come confort zone. Aperti e inclusivi, dicono “sì” alle scelte bioetiche come fecondazione assistita, suicidio assistito, adozione per coppie omosessuali, ma cresce anche la percentuale dei favorevoli alla pena di morte. Questo il ritratto della “Generazione Proteo” tracciato dall'11° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente suidell'degli Studiche sottolinea come sia una generazione che si divide tra “gender fluid” e sostenitori dell'approccio binario maschio/femmina. Nelguardano con favore alla flessibilità, intesa come approccio di vita in quanto sinonimo di libertà. Si sentono a rischio di hate ...