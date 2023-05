«Studiate anziché fare il campeggio» | il consigliere di Sangiuliano travolto sui social | spunta la vecchia intervista da studente “mantenuto”

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tra tende piazzate fuori dalle università e flash mob organizzati nelle piazze, il caro affitti è diventato uno dei temi più dibattuti dell’ultima settimana. Finora, tutti i partiti politici si sono mostrati solidali con le richieste degli studenti. Eppure, c’è anche chi proprio non condivide le ragioni della protesta: «Se invece di passare le loro giornate ailin tenda fuori dall’università, certi pseudo studenti passassero il tempo a studiare, potrebbero costruirsi un futuro migliore come fanno migliaia di giovani (tanti pendolari) che con sacrificio frequentano l’università». A scriverlo su Twitter è Francesco Giubilei, 31 anni,del ministro della Cultura Gennaroe presidente della Fondazione Tatarella. Una critica legittima, certo. Se non fosse che viene da un personaggio ...