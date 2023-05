Stralcio e rottamazione anche per i tributi locali

...a soggetti privati iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono ricorrere alloautomatico delle cartelle fino a mille euro e alla...quater edei debiti: in arrivo nuova chance per multe e tasse locali Con l' articolo 17 bis , che si aggiunge all'impianto originario del Decreto Bollette , si prevede la ...Ad oggi, infatti, la nuovae lodelle cartelle erano possibili solo per i debiti affidati all'agente della riscossione pubblico, ossia quelli recapitati ai cittadini a mezzo ...

Nuove possibilità per stralcio e rottamazione-quater: porte aperte agli enti locali

Anche gli enti territoriali che riscuotono direttamente i tributi o li affidano a soggetti privati iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono ricorrere ...(Teleborsa) - Guadagnano ancora spazio lo stralcio dei debiti e la rottamazione-quater: grazie a due emendamenti di Lega e di Fratelli d’Italia approvati dalla commissione Finanze della Camera lo stra ...