Strage Piazza Loggia | respinta costituzione parte civile di Palazzo Chigi

AGI - Il Gup di Brescia ha respinto la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel procedimento a carico di Roberto Zorzi per la strage di Piazza della Loggia. Secondo quanto apprende l'AGI da fonti legali, uno dei motivi dell'esclusione del governo dal processo è che l'istanza è stata presentata tardivamente.

Il governo non sarà parte civile nel processo sulla strage di piazza della Loggia AGI - Agenzia Italia

