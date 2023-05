Strage di Samarate | Alessandro Maja rinuncia all' eredità della moglie | «Soldi al figlio»

(Di giovedì 11 maggio 2023)hato all', Stefania Pivetta, da lui uccisa insieme al figlia minore Giulia, nel maggio 2022 a. Lo ha detto all'Ansa il suo...

Prima laadesso il gesto per il figlio . Alessandro Maja ha rinunciato all'eredità della moglie, Stefania Pivetta, da lui uccisa insieme alla figlia Giulia, nel maggio 2022 a(Varese). Il ...Il designer un anno fa uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia minore Giulia. Unico sopravvissuto il 23enne Nicolò. L'uomo è stato considerato capace di intendere e di ...Alessandro Maja ha rinunciato all'eredità della moglie, Stefania Pivetta , da lui uccisa insieme al figlia minore Giulia, nel maggio 2022 a. Lo ha detto all'Ansa il suo avvocato, Gino Colombo, che ha spiegato come il suo assistito abbia preso la decisione 'durante l'udienza con il giudice tutelare per la nomina di un ...

Strage di Samarate: Alessandro Maja rinuncia all'eredità e dà 15mila euro al figlio per le cure Today.it

