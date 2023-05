Strage di Piazza della Loggia a Brescia | il gup respinge la costituzione di parte civile di Palazzo Chigi

(Di giovedì 11 maggio 2023) E' la prima volta che la presidenza del Consiglio dei ministri non risulta, nell'ambito di tutti i processi fin qui celebrati per la, avvenuta ail 28 maggio 1974. La ...

Leggi Anchedi Brescia, Cassazione conferma l'ergastolo per Maggi e TramonteLa presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per ladiLoggia a Brescia . Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha infatti respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri ...14.58Loggia,Gup:Chigi no parte civile La Presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per ladidella Loggia a Brescia del 1974. Nel corso dell'udienza preliminare a carico del neofascista Roberto Zorzi il Gup ha respinto la costituzione di parte civile del Consiglio dei ...

Il governo non sarà parte civile nel processo sulla strage di piazza della Loggia AGI - Agenzia Italia

Il Governo non sarà parte civile nel nuovo processo per la strage di Piazza della Loggia, perché non poteva non sapere che l’udienza preliminare fosse stata fissata. Con questa motivazione il giudice ...Laura Castelletti, vicesindaco facente funzione, ha commentato il rigetto da parte del giudice per l’udienza preliminare della richiesta (arrivata in ritardo) di costituzione di parte civile del Gover ...