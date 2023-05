Strage di Brescia | governo ricorre in Cassazione | “Provvedimento abnorme”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo che il Gup diha respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’eventuale nuovo processo per ladi piazza della Loggia adel 28 maggio 1974, l'”Avvocatura dello Stato è stata incaricata di proporre ricorso incontro uncosì palesemente”. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota. “Sorprende la decisione del Gup didi negare la Costituzione di parte civile proposta dall’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio per due ragioni: 1. Il Gup non aveva dato notizia aldell’udienza antecedente a quella odierna e ciò aveva reso impossibile la costituzione. La Presidenza del Consiglio aveva incaricato l’Avvocatura ...

Non va giù al governo il boccone amaro del respingimento , da parte del Tribunale di, della richiesta di costituirsi parte civile nel processo per ladi Piazza della Loggia (, 1974). In una nota Palazzo Chigi definisce la decisione del Gup di"sorprendente", osservando che in tale modo "alla presidenza del Consiglio è stato ...Leggi anchedi, Mantovano: "Presidenza del Consiglio si costituirà parte civile" "Sorprende la decisione del Gup didi negare la Costituzione di parte civile proposta dall'...Sorprende la decisione del Gup didi negare la Costituzione di parte civile proposta dall'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio, per due ragioni: il Gup non aveva dato notizia al governo dell'udienza ...

Strage di Brescia, l'ira del governo per l'esclusione dal processo: «Negato il potere-dovere di affiancare le vittime ... Open

L'annuncio dopo il respingimento da parte del Gup della costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio: 'Impedito il potere-dovere di ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Vergogna! Il governo si è costituito troppo tardi parte civile al processo che affronta nuovamente la strage di Brescia del ‘74. È la prima volta in processi di questo tip ...