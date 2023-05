Strage Brescia | Orlando | ' governo in ritardo | chieda scusa a parenti vittime

La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per ladi Piazza Loggia a. È la prima volta che accade. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha respinto la costituzione di parte civile della presidenza del ...La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per ladi Piazza Loggia, a. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato avvenuto il 28 maggio 1974, il gup ha respinto ..."Siamo accanto alle vittime delladi, con tutta la nostra partecipazione capiamo il loro dolore per non avere accanto il governo come parte civile in questo importante processo. Le ...

Strage di Piazza della Loggia a Brescia, il gup respinge la costituzione di parte civile di Palazzo Chigi TGCOM

"Per la prima volta la Presidenza del Consiglio non si costituisce parte civile in un processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia. (ANSA) ...La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per la strage di Piazza Loggia a Brescia. È la prima volta che accade. (ANSA) ...