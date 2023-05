Stop Ue alla durata limitata dei prodotti | obsolescenza programmata verso l’addio

Le nuove regole sull'immigrazione introdotte dal dipartimento per la Sicurezza nazionale, che entreranno in vigoremezzanotte di venerdì, renderanno effettivamente più difficile chiedere asilo .Con questa motivazioni la Cassazione ha confermato lovendita in Italia delle "mentine" Bliki, che hanno la stessa forma e dimensione di quelli commercliazzati da Ferrero e messi in ...Con i primi i tifosi dei campani hanno avuto scontri in occasione della recente festa ScudettoDacia Arena, mentre gli ultrà giallorossi e quelli del Napoli si sono 'affrontati' recentemente ...

Stop alla povertà educativa Il futuro in quattro domande LA NAZIONE

Napoli, si va verso lo stop della trasferta a Monza per i tifosi: colpa di incroci 'pericolosi' in autostrada ...Il Disegno di legge delega sulle semplificazioni interviene su prescrizioni dematerializzate, ricette ripetibili, carenze di farmaci ...