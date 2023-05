Stefania Pezzopane | “Io e Simone Coccia ci siamo rivisti | siamo stati bene insieme Adesso? Non so cosa può accadere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) È passato ormai un mese da quandoColaiuta hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo nove anni d’amore. Se i due non hanno mai fatto mistero di esser rimasti in buoni rapporti,è la deputata del Pd a raccontare a Fanpage come stanno andando le cose tra loro: “Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica cimessi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata – ha confidato– c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Cifatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qual. ...