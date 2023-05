(Di giovedì 11 maggio 2023) Duee oltre quindici prescrizioni anell’ambito del processo legato al furto e traffico di opere d’arte avvenuti in ville e residenze nobiliari, tra le quali unana del IItrafugata nel 2010 dalla villa sull’Appia Antica di Robertoe sua moglie Nicoletta Braschi. La decima sezione del tribunale diha condannato a 4 anni e mezzo l’antiquario catalano Jaume Peix Bagot, che secondo l’accusa aveva acquistato l’opera e a 3 anni un altro imputato spagnolo. La, dopo alcuni anni venne ritrovata in Spagna dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e riaffidata all’attore premio Oscar. Il giudice ha disposto la confisca e la restituzione di tutte le opere sottratte dall’organizzazione, oltre a un ...

... come ogni 12 di maggio una delegazionePartito Radicale e altri gruppi di cittadini sostano in quel puntoponte vicino allapoeta Giuseppe Gioacchino Belli. C'è una lapide: "A ...... venne individuata nel 2019 in Spagna e riaffidata al premio Oscar in favorequale i giudici ... L'antiquario spagnolo Jaume Peix Bagot che aveva acquistato ladi proprietà di Benigni è stato ...Due condanne e oltre quindici prescrizioni a Roma nell'ambitoprocesso legato al furto e traffico di opere d'arte avvenuti in ville e residenze nobiliari, tra le quali unaromanaII secolo trafugata nel 2010 dalla villa sull'Appia Antica di Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi. La decima sezionetribunale di Roma ha condannato a 4 anni e mezzo l'...

Statua del II secolo rubata a Benigni, due condanne a Roma Adnkronos

Due condanne e oltre 15 sentenze a carico di una banda che operava furti di opere d'arte ai danni di personaggi noti e in residenze nobiliari della Capitale. Tra le vittime anche il premio Oscar a cui ...Lecco (Lècch) - Dal 28 maggio al 12 novembre 2023 la Città di Lecco, luogo che dal 1978 ha accolto la produzione artistica di Pablo Atchugarry, ospita presso Palazzo delle Paure e sul territorio una g ...