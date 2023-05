Stati Generali Natalità | Mattarella | “Si deve agevolare la formazione della famiglia”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Al via a Roma, all'AuditoriumConciliazione, la due giorniterza edizione degli, a cui domani parteciperanno anche Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per l’occasione, il presidenteRepubblica Sergioha inviato un messaggio al presidente del Forum delle associazioni familiari Aps Gianluigi De Palo, ricordando che “alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la stradagenitorialità”.

La politica scopre l'inverno demografico. L'allarme,da anni,dei demografi ha fatto irruzione nell'agenda politica grazie aglidella natalità dove il presidente uscente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo , ha fornito dati choc, con un calo della popolazione italiana di 11 milioni di persone. Cifre che hanno ...Le dichiarazioni dell'esponente di governo di Fratelli d'Italia arrivano daglidella natalità , in corso a Roma (che si possono ascoltare nel video) "Credo che sia evidente a tutti che ..."Esiste una etnia italiana da tutelare": con queste parole si è espresso il ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo in occasione deglidella natalità . L'esponente del governo Meloni ha detto: 'Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. ...

Dopo la disquisizione sulla sostituzione etnica, il ministro Lollobrigida rilancia la difesa dell'etnia italiana agli Stati generali della natalità.