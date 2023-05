Stati generali della natalità | l’incubo culle vuote di destra | prelati e manager

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si apre domani a Roma all’AuditoriumConciliazione la terza edizione degli «», due giorni per discutere die di come riempirle. La brochure di first appeared on il manifesto.

... in particolare i più svantaggiati, sono al centro delle politiche di questo esecutivo Perché alla vigilia deglisulla natalità, organizzati dal Forum delle famiglie e ai quali ...... nonché sulle questioni piùattinenti all'amministrazione della giustizia e al sistema ... In particolare, sonopresenti il Direttore della Casa Circondariale di Benevento, Gianfranco ...La ricerca, diffusa in vista dell'inizio deglidella Natalità, in programma a Roma l'11 e il 12 maggio, è uno strumento che rientra nell'ambito di 'Adamo', una piattaforma aperta di ...

A Roma l'11 e il 12 maggio gli Stati generali della natalita' Ordine Medici Roma

(Italia) Si apre domani a Roma all’Auditorium della Conciliazione la terza edizione degli «Stati generali della natalità», due giorni per discutere di culle vuote e di come riempirle. Di Andrea Capocc ...L'annuncio è stato fatto dal ceo Sundar Pichai durante la conferenza degli sviluppatori. Per adesso solo in inglese, giapponese e coreano, ma presto in 40 lingue ...