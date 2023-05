Stalking verso la ex compagna | indagato il presidente della Notte della Taranta | un anno fa diede l' annuncio social della fine della relazione

... accusato dicontro il parroco della Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere romano di San Giovanni. L'uomo aveva sviluppato un'ossessioneil sacerdote, con ...... gli Usala richiesta di estradizione, rischio di fuga Furti di password, minacce e l'auto in fiamme: comandante dei vigili indagato a Perugia per...Un'inchiesta penale frana sul Presidente della Fondazione della Notte della Taranta e sindaco di Sternatia Massimo Manera . L'accusa è quella dinei confronti della ex convivente. Solo poco più di un anno fa, pochi giorni dopo San Valentino, Manera aveva pubblicato un post sui social in cui annunciava "la fine della relazione con la ...

Stalking verso la ex compagna, indagato il presidente della Notte della Taranta: un anno fa diede l'annuncio … La Repubblica

Massimo Manera, anche sindaco di Sternatia, è finito sotto accusa dopo la denuncia della ex compagna: l'uomo l'avrebbe bersagliata con email e ...Condanna a un anno per un 26enne residente nella zona di Portogruaro: aveva reso un inferno la vita della sua vecchia compagna ...