Stage ai Musei Vaticani | requisiti e come fare domanda

(Di giovedì 11 maggio 2023)formativi per giovani specializzati in tecniche del restauro e studenti o neolaureati in materie artistiche e archeologiche o anche in discipline umanistiche in ambito museale. Corsi proposti daiche prenderanno il via ad ottobre e termineranno ad aprile, nei quali ciascun partecipante viene assegnato a un progetto e inserito in un gruppo di lavoro che avrà competenze specifiche: accoglienza dei visitatori, didattica, comunicazione, laboratori di restauro, reparti e molto altro. Gli stagisti verranno divisi in gruppi di lavoro e seguiranno anche seminari Un iter formativo nel quale i partecipati saranno chiamati a seguire seminari, conferenze e visite guidate per conoscere meglio la realtà museale, e al termine del tirocinio gli stagisti saranno chiamati a redigere una relazione sul lavoro svolto che saranno ...

Quelle destinate alle Eolie per unodi scienze applicate viaggeranno in treno risparmiando ... per giorno e una notte a Bologna, 190 euro esclusi trasporto urbano e ingressi ai'. Tutti i ...Quelle destinate alle Eolie per unodi scienze applicate viaggeranno in treno risparmiando ... per giorno e una notte a Bologna, 190 euro esclusi trasporto urbano e ingressi ai'. L'altro ...... ore 6, apertura ingresso all'area del Garden; ore 6:30, Hatha yoga e meditazione insieme a ... colazione inclusa, in collaborazione con CAMS - Centro di Ateneo per iscientifici, e ti ...

Stage ai Musei Vaticani: come candidarsi Canale Dieci

Portraits On Stage 2023 al via: il Festival tra arte pittorica e spettacoli di teatro, musica e danza in programma dall' 11 maggio al 31 luglio 2023.Portraits on Stage prende corpo dalla Rete interregionale Portraits on ... spesso in collaborazione con Musei, Gallerie d’Arte, Accademie e siti culturali dei territori di riferimento, hanno dato vita ...