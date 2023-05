Spezia | Semplici | “Contro il Milan proveremo a fare una partita al massimo”

Conferenza stampa, il tecnico delloha parlato in vista del match contro il Milan: le dichiarazioni Leonardo, tecnico dello, ha parlato in conferenza in vista del match con il Milan. SITUAZIONE DIFFICILE - "Ai ragazzi ho detto di non pensare all'importanza della gara stessa, ma di fare ciò ...Sono le parole con cui Leonardosprona loa cercare una salvezza che si è fatta ora davvero complicata. Il quartultimo posto del Verona dista 3 punti, ma lo scontro diretto contro il ...E nei giorni precedenti, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Leonardoe Stefano Pioli.- Si va verso un tridente d'attacco composto da Gyasi, Nzolae Verde. A centrocampo ...

Spezia, Semplici recupera Zurkowski: il report ufficiale Fantacalcio ®

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...Lo Spezia deve dimenticare la sconfitta contro la Cremonese e dovrà buttar testa e cuore in questo finale di campionato per cercare di fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo salvezza. Le ...