Spezia-Milan | Semplici | “Non abbiamo più nulla da perdere | dobbiamo giocarcela”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il tecnico dello, Leonardo, a due giorni dalla partita del Picco contro ilvalevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Possiamo efino in fondo. Ci siamo ritrovati la mattina successiva la partita contro la Cremonese per metabolizzare la sconfitta e non passare una settimana a rimuginare. Ora nonpiùdae spero che questo ci aiuti a portare a casa il risultato sin da sabato. Mancano poche partite, ma nella squadra c’è grande unità e la voglia di non darsi per vinti fino alla fine. Li ho visto bene in settimana, consci del fatto che affrontiamo una squadra che sta giocando la semifinale di Champions League. In qualsiasi ...