Spari nello stabilimento Mercedes | due morti in Germania

(Di giovedì 11 maggio 2023)di Sindelfingen. Il bilancio delle vittime della sparatoria-Benz a Sindelfingen, nel sud della, è salito a due dopo la morte della persona che era stata gravemente ferita. La polizia del distretto di Ludwigsburg ha inizialmente riportato una vittima sul suo account Twitter ma in un nuovo messaggio ha affermato che un altro uomo è poi morto nell'ospedale in cui era stato ricoverato. I duesono entrambi uomini, secondo la fonte che sostiene anche che nessun'altra persona è rimasta ferita. Il presunto aggressore è stato arrestato, secondo la fonte della polizia che non ha fornito dettagli sulla sua identità o sulle possibili motivazioni.