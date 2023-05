Sparatoria nella fabbrica Mercedes | uccise due persone

Il governo francese esprime "profonda tristezza" per l'attacco, promettendo "sostegno alla Tunisialotta contro l'antisemitismo e ogni forma di fanatismo". Il Congresso Ebraico Europeo si dice ...... soprattutto nei riguardi della Cina, di cui il Pakistan resta il più stretto alleatoregione. Il 3 novembre in unadurante una manifestazione a Wazirabad, il leader del Pti è stato ...fabbrica Mercedes di Sindelfingen , nel sud della Germania, due persone sono state uccise da ... Come riportato dalla Bild, citando un portavoce della polizia, laè avvenuta alla Factory ...

Djerba, Tunisia, sparatoria alla sinagoga della Ghriba: militare uccide un collega e 2 fedeli, 10 feriti Corriere della Sera

Ancora incerto il movente dell'attentato di martedì in Tunisia. L'aggressore era un gendarme presso il centro navale di Aghir. Il bilancio è di cinque morti e otto feriti. Le vittime civili sono un is ...Il bilancio delle vittime è salito, dopo che inizialmente la polizia aveva parlato di un solo decesso. L'aggressore sarebbe un dipendente esterno ...