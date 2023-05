(Di giovedì 11 maggio 2023) Duee alcuni feriti: è il bilancio provvisorio di quanto accaduto nella mattinata dell’11 maggio in, nei dintorni di Stoccarda, all’interno-Benz dove viene prodotta la Classe S. La“è avvenuta intorno alle 7.45”, a situazione è ora “sotto controllo”, ha affermato la portavocepolizia di Ludwigsburg Yvonne Schachte. Secondo quanto riferito dalla locale polizia, nello stabilimento 56 dell’impianto diun tale ha aperto il fuoco contro i lavoratori. Diverse persone sono state colpite dai proiettili. Due sono i. Gli agenti hanno arrestato l’attentatore, un uomo di 53 anni. Nella successiva ricostruzione, si apprende che i colpi ...

Spari nello stabilimento Mercedes di Sindelfingen. Il bilancio delle vittime dellanello stabilimento Mercedes - Benz a Sindelfingen, nel sud della Germania, è salito a due ...riportato...Dopo aver ricevutochiamata, la polizia ha isolato l'intero sito industriale, e sul posto sono ... Laalla fabbrica Mercedes di Sindelfingen ha provocato un morto e un ferito grave ...Lo sparatore, 53 anni, sarebbe un dipendente esterno disocietà di logistica. La"è avvenuta intorno alle 7.45", a situazione è ora "sotto controllo", ha affermato la portavoce della ...

Sparatoria in una fabbrica della Mercedes a Sindelfingen, in Germania: due morti Corriere della Sera

È stato arrestato il responsabile della sparatoria di questa mattina in un impianto della Mercedes Benz. Due uomini di 44 anni sono stati uccisi. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli di quan ...E' morto l'uomo rimasto gravemente ferito nella sparatoria alla Fabbrica 56 della Mercedes Benz di a Sindelfingen, nel Baden Wuerttemberg, in Germania. Lo ha riferito un portavoce della polizia tedesc ...