Spalletti vuole andare oltre l’opzione esercitata dal Napoli e capire le strategie del club CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, non ha ancora incontrato né il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, né l’allenatore Luciano. Due incontri determinanti per il futuro del. Dal primo dipenderà la separazione consensuale o meno del diesse dalpartenopeo dopo otto anni: Giuntoli è in odor di Juventus. Dal secondo, naturalmente, il futuro della panchina del. Il Corriere del Mezzogiorno scrive chevorrebbedal. L’allenatore intende avere chiaro il quadro relativo alledelper restare competitivi dopo la vittoria del titolo e comunque le idee di De Laurentiis per ...