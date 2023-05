Spalletti da Mimì alla ferrovia | «Pago oppure non vengo più»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il celebre cantante degli U2, Bono Vox, è stato a Napoli. Michele Giuliano, ex arbitro e oggi ristoratore del localeè stato intervistato al programma di Raffaele Auriemma. Lui ha parlato con Bono Vox di Napoli e del Napoli, ma soprattutto del meglio della città. «Ieri ho ospitato Bono Vox, ci ha incantato. Si è compenetrato con la napoletanità, si è messo a cantare in napoletano. Recentemente abbiamo avuto anche un altro grande cantante, Sting, che è al suo livello, ma Bono Vox è stato incredibile. E’ a Napoli perché sta scrivendo un libro e vuole conoscere meglio la città ma poi sabato ha un concerto al San Carlo. Per quanto è potente, Bono Vox è davvero una persona umile, ha una semplicità pazzesca. Abbiamo preparato per lui un babà enorme e dopo aver spento le candeline, si è messo sulla sedia a ...