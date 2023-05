Sostituto Kim | Scalvini costa troppo | il club vira sul greco Mavropanos | i dettagli

Mavropanos - Napoli: ideaNe parla Ciro Venerato , collega esperto di mercato, al TG Sport della Rai: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Commenta per primo Il Napoli sa di poter perdere. Il difensore ha una clausola di 60 milioni valida solo per l'estero e per quindici giorni di ...si sta guardando intorno a caccia di un. ...Colui che, anche grazie agli scout, ha scopertoe Kvaratskhelia , trasformandoli in ... Ilpotrebbe essere Gianluca Scamacca , che potrebbe lasciare anche in prestito il West Ham dopo una ...

Rai - Sostituto Kim, Scalvini costa troppo! Il Napoli contatta gli agenti ... CalcioNapoli24

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'interesse del Manchester United per Kim: De Laurentiis pensa al sostituto in casa Atalanta ...ForzAzzurri.net - Corriere del Mezzogiorno - Kim, partenza sempre più probabile: spuntano i sostituti. La clausola di Kim, esercitabile all'estero dal 1 al 15 luglio, che ...