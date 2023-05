Sorride solo la Roma tra le italiane in Europa | la Juve salvata da Gatti Ritorno in salita per la Fiorentina

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Èladi José Mourinho are nella prima serata di semifinali per leimpegnate nelle coppe europee. I giallorossi vincono all’Olimpico nella semifinale dileague contro il Bayer Leverkusen grazie al gol di Bove al 62?. Soffre fino all’ultimo lantus nell’altra semifinale dileague contro il Siviglia, in svantaggio per l’intera gara, ci pensaal 7? del recupero a chiudere i giochi sull’1-1. In Conference league laperde 2-1 contro il Basilea, dopo essere andata in vantaggio al 25? con Cabral.in Svizzera fissato giovedì 18 maggio per un posto in finale. su Open Leggi anche: L’autobus dell’Atac devastato dai tifosi del Bayer, l’assessore di ...