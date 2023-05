Sondaggi Euromedia | Fdi al 28 | 8% | Pd al 19 | 6%

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 11 maggio 2023) Se si votasse oggi Fratelli d’Italia raccoglierebbe il 28,8% dei consensi contro il 19,6% del Pd. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati daResearch per La Stampa e pubblicati il 10 maggio. Il Movimento 5 Stelle è stimato al 16,2% mentre la Lega è vicina alla doppia cifra (9,6%). Segue Forza Italia col 6,8%. Gli azzurri precedono Azione sondata al 4,6% e Italia Viva al 3,5%. Sotto la soglia di sbarramento si trovano l’alleanza Sinistra e Verdi (2,5%), Per l’Italia con Paragone (2,4%), +Europa (2,2%) e Noi Moderati (0,8%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3% mentre la quota di astenuti e indecisi è stimata al 36%: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato ilo: 8 maggio 2023. Campione casuale nazionale ...