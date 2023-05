Solo se hai dei problemi mentali | Vasco Rossi | parole pesantissime

(Di giovedì 11 maggio 2023) Eterno, intramontabile, insomma un mito: semplicemente, protagonista sulla pma copertina di 7, il settimanale del Corriere della Sera, a cui si racconta in vista del tour estivo (11 date in 5 città, tutto già sold-out, primo appuntamento il 6 giugno a Bologna). Il rocker di Zocca si lascia andare a confidenze intime: "La mia fragilità è la timidezza. Mi sono violentato per salire sul palco. Per anni non mi sono divertito anche se ora è l'unico posto dove riesco a essere nel momento, nel presente". Quindi rivela di aver trovato aiuto e conforto nella meditazione: "Con il buddismo ho scoperto che a farci soffrire sono i nostri pensieri, i desideri, le aspettative e gli attaccamenti". Alla bellezza di 70 anni,non rinnega niente di quel che ha fatto e aggiunge: "Sono ...

Città del Vaticano – Per la prima volta sono stati dichiarati santi e martiri anche nella Chiesa cattolica i 21 cristiani (copti ortodossi) che furono decapitati dall'Isis in ...Con un pareggio per 1-1 contro il Siviglia, il Barcellona Femenì interrompe una striscia incredibile di vittorie consecutive nella Liga. La squadra catalana infatti dal sei giugno del 2021 al sei magg ...