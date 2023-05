SNAI - Serie A | la corsa Champions riparte da Lazio-Lecce Sarri in discesa | favorite anche tutte le altre big

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) - La quartultima giornata diA inizia venerdì dall'Olimpico e dall'impegno dei biancocelesti, a 1,67 sui salentini. In poleil Milan a La Spezia (1,90), l'Inter col Sassuolo (1,40), la Roma a Bologna (2,40) e la Juve con la Cremonese (1,35) Milano, 11 maggio 2023 – Archiviate le gare di andata delle semifinali delle coppe europee, laA torna in campo con la quartultima giornata, senza big match ma importante per definire le posizioni in zona. La prima a scendere in campo sarà la, che venerdì sera all'Olimpico ospita il. Sulla carta non c'è partita, nonostante i biancocelesti abbiano perso tre delle ultime quattro gare: sulla lavagna, il segno «1» a 1,67 è quello con la quota più bassa, seguito dal pareggio a 3,65 ...

