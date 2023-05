SMP Parcofiera | “Palasport | nessuno ci ha chiesto la disponibilità a cedere l’area”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Bergamo. SMPS.p.a risponde alla domanda sulla possib ilità di realizzare il Palazzetto alla Fiera e lo fa per mano del suo stesso amministratore, in una lettera inviata al nostro giornale che riceviamo e pubblichiamo per esteso: “Scrivo la presente nella mia qualità di amministratore unico e legale rappresentate della SMPS.p.a., società proprietaria del terreno sito in Via Lunga nel quartiere di Boccaleone, quadrante sud-est della Città, adiacente al polo fieristico di Bergamo (la Fiera) (per una superficie catastale pari a mq. 97.130 mq e contraddistinta nel Catasto Terreni del Comune di Bergamo, al foglio 72 con il mappale n. 19 ed al foglio 91 con i mappali n. 1 – 16008 – 16010 – 16012), per precisare quanto di seguito. Ho letto l’intervista rilasciata dall’assessore alla Riqualificazione Urbana Arch. Valesini pubblicata ...