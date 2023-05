“Situazione molto difficile” Pure il Cremlino ammette il flop in Ucraina

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dichiarazione inaspettate sono arrivate dalla Russia in merito alla guerra che si sta combattendo dal febbraio 2022. Ilha infatti ammesso che lainè «» e ancora lontana dai suoi obiettivi ma ha precisato che questo dipende dal fatto che «non è una guerra, ma un'operazione condotta cercando di salvare città e vite umane». «L'operazione militare speciale continua. È un'operazionee, naturalmente, alcuni obiettivi sono stati raggiunti in un anno», ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo bosniaco ATV. Se la priorità stabilita a inizio operazione dal presidente Vladimir Putin era quella di garantire la sicurezza dei residenti del Donbass, ha ...

Specie quest'anno, non vogliamo unain cui i tuoi occhi vengono triturati, ma una in cui ... Era una scena piccola, da riserva indiana,interessante ma pressoché ignorata dalle radio. ...AGI - Il Cremlino ammette che lain Ucraina è 'difficile' e ancora lontana dai suoi obiettivi ma precisa che questo dipende dal fatto che 'non è una guerra, ma un'operazione condotta cercando di salvare città e vite ...In un'ipoteticadi vita lontana da tutto si possono individuare tre diversi contesti: ... Una scelta non del tutto insolita, in particolare in alcune areeselvagge e poco popolate degli ...

Cremlino ammette "situazione molto difficile", Kiev: "Avanziamo a Bakhmut" - Aggiornamento del 11 Maggio delle ore 07:24 - Aggiornamento del 11 Maggio delle ore 07:24 RaiNews

Dichiarazione inaspettate sono arrivate dalla Russia in merito alla guerra che si sta combattendo dal febbraio 2022. Il Cremlino ha infatti ammesso ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato come Mosca sia ancora lontana dai suoi obiettivi ma precisa che questo dipende dal fatto che "non è una guerra, ma un'operazione condotta cerc ...