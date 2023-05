(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Lunghi applausi eal Teatro Greco diper il debutto deldi Eschilo, lo spettacolo che ha inaugurato la 58. Stagione di rappresentazioni classiche. Oltre 4500 persone hanno applaudito l’opera diretta da Leo Muscato, nella traduzione di Roberto Vecchioni, questa sera tra il pubblico in teatro, con Alessandro Albertin nel ruolo di. Ambientato in un “finis terrae, in un tempo sospeso e lontanissimo”, con “pochi elementi simbolici, consumati dallo scorrere delle stagioni e degli anni che raccontano agli spettatori un’epoca tecnica esaurita e fallita”, Prome-teoresterà in scena fino al 4 giugno. “Ilè un’opera che parla agli spettatori di ...

Siracusa, tutto esaurito per Prometeo Incatenato Adnkronos

