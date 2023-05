(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA - "Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara". Lo ha detto ...

Lo ha detto Jannik, commentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions sul Milan di cui è, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. "Pioli ...Lo ha detto Jannik, commentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions sul Milan di cui è, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. "Pioli ...A dire la sua su questo match c'è anche il numero uno d'Italia del ranking Atp e un notorossonero, Jannik. Il tennista ha parlato a La Repubblica dell'Euroderby di Milano, mettendosi ...

Sinner tifoso ottimista: il messaggio al Milan condiviso dai fan Corriere dello Sport

"Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara". Lo ha detto Jannik Si ...Il giorno dopo il primo round dell'euroderby di Champions, Jannik Sinner e Fabio Fognini vestono i panni dei tifosi e caricano a loro modo Milan e Inter in vista del ritorno. Dai campi in terra rossa ...