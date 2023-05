Sinner | “Milan? Ci credo ancora | due set sotto si può vincere”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “in finale di Champions? Sono sempre positivo, non possiamo neanche dire che la prossima giochiamo in casa…. ma due setsi può. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo nella seconda parte di gara abbiamo giocato meglio, ci siamo ritrovati. Pioli il suo lavoro lo sa fare bene,tanto nella squadra, speriamo bene, ioci, come anche tutti i tifosi del, sappiamo che la squadra ce la può fare. In bolla al lupo”. Lo ha detto Jannikcommentando la vittoria di ieri dell’Inter in semifinale di Champions suldi cui è tifoso, in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna e la nuova ‘collezione Jannikx Pigna’, agli ...

Lo ha detto Jannikcommentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions suldi cui è tifoso, in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna e la ...Lo ha detto Jannikcommentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions suldi cui è tifoso, in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna e la ...Lo ha detto Jannik, commentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions suldi cui è tifoso, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. "Pioli ...

Sinner tifoso ottimista: il messaggio al Milan condiviso dai fan Corriere dello Sport

Attesa per il dispositivo della sentenza sul caso Mourinho-Serra. Marusic: "Resterò per sempre a Roma". Il padre di Haaland provoca ancora i tifosi del Real. Il tennista azzurro crede nella rimonta ro ...“Milan in finale di Champions Sono sempre positivo, non possiamo neanche dire che la prossima giochiamo in casa…. ma due set sotto si può vincere. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lat ...