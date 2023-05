Sinner - Kokkinakis pronostico | Internazionali d' Italia | Jannik super favorito

(Di giovedì 11 maggio 2023) Bentornato,torna in campo tre settimane dopo la vittoria contro Nishioka agli ottavi di Barcellona, prima del forfait a poche ore dal match contro Musetti. L'altoatesino ha poi saltato ...

Le quote diTutti i principali siti scommesse puntano con forza sulla vittoria di: nel testa a testa, il successo di Jannik è dato a 1.13 da Betfair, 1.12 da NetBet e ...... "Il tifo italiano è impareggiabile" Jannikè pronto e carico per il suo esordio agli Internazionali BNL d'Italia , programmato per domani contro l'insidioso australiano Thanasi. ...... contro Thanasiin un appuntamento sentito da tutto il pubblico azzurro. "La mia parte ...più tempo libero perché abbiamo un giorno di riposo fra una partita e l'altra " ha continuato-...

ATP Roma: sarà Kokkinakis il primo avversario di Sinner. Wawrinka e Gasquet, sorti opposte per i veterani Ubitennis

A Roma Sinner parte dalla sfida contro Kokkinakis, che nel primo turno ha approfittato del ritiro di Jaume Munar nel primo set.E' previsto domani, 12 maggio, l'esordio di Jannik Sinner negli Internazionali d'Italia 2023 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l'altoatesino affronterà l'australiano Thanasi Kokkinakis, gioc ...