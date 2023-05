Sinner agli Internazionali di Roma per conquistare la finale

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Jannik, numero 8 del mondo e più forte tennista italiano arrivaBNL di tennis diaccompagnato da grandi aspettative. Il pubblico spera di vedere un italiano indopo 45 anni (tra gli uomini fu Adriano Panatta a raggiungere l'ultimanel 1978, perdendo in cinque combattutissimi set con Bjorn Borg). Incontrando la stampa alla vigilia del suo debutto, domani contro Kokkinakis, come sempre fa professione d umiltà ma non nasconde di sentirsi forte. "Non mi piace fare paragoni con altri giocatori - spiega - credo che tanti prima di me abbiano fatto cose importanti. E per raggiungere quell'obiettivo c'è tanto lavoro da fare. Io sono qua per vincere più partite possibili - aggiunge - c'è pressione ma è una pressione positiva con la gente che ...