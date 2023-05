Sinner agli Internazionali di Roma per conquistare la finale

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Jannik, numero 8 del mondo e più forte tennista italiano arrivaBNL di tennis diaccompagnato da grandi aspettative. Il pubblico spera di vedere un italiano indopo 45 anni (tra gli uomini fu Adriano Panatta a raggiungere l'ultimanel 1978, perdendo in cinque combattutissimi set con Bjorn Borg). Incontrando la stampa alla vigilia del suo debutto, domani contro Kokkinakis, come sempre fa professione d umiltà ma non nasconde di sentirsi forte. "Non mi piace fare paragoni con altri giocatori - spiega - credo che tanti prima di me abbiano fatto cose importanti. E per raggiungere quell'obiettivo c'è tanto lavoro da fare. Io sono qua per vincere più partite possibili - aggiunge - c'è pressione ma è una pressione positiva con la gente che ...

Tocca ai bigInternazionali d'Italia del Foro Italico. Il primo a scendere in campo è stato Jannik, che ha battuto 6 - 1 6 - 4 l'australiano Thanasi Kokkinakis. Al terzo turno l'altoaetisino troverà il ...ROMA - Secondo turnoInternazionali d'Italia in corso a Roma sulla terra rossa del Foro Italico . Oggi (12 maggio)(al debutto come Djokovic) ha battuto l'australiano Kokkinakis in due set: 6 - 1, 6 - 4. ...Internazionali Bnl di Roma , sono in corso le partite del secondo turno. Il torneo di Roma è un ... Tsitsipas , Rublev , Rune e il nostro Jannik. Come dire che tutto è assolutamente ...

Da Jannik Sinner a Fabio Fognini passando per Martina Trevisan: ecco come sta andando la giornata di Internazionali d'Italia.