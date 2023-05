Shock a Civitavecchia | rapito e torturato per ore

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 maggio 2023)– Nel pomeriggio di ieri, 10 maggio 2023, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato die del XIII Distretto Aurelio, al termine di minuziose e tempestive indagini coordinate dalla Procura di, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dello stesso Tribunale a carico di 2 uomini, un 29enne e un 33enne, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, tortura, lesioni personali gravi e l’indebito utilizzo di carte di credito in danno di un coetaneo civitavecchiese. I fatti risalgono alla mattinata del 29 aprile scorso quando la vittima è stata soccorsa da un operatore sanitario in quel momento “fuori servizio”, nel quartiere romano di Aurelio, mentre terrorizzato e ...