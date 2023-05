Shining | il terrificante gioco da tavolo ispirato al film di Stanley Kubrick è in super sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ildadiscontato a un prezzo assurdo su; sarete in grado di custodire il celebre Overlook Hotel senza cadere preda delle sue ombre? Ilda, il celebre il celebredidal libro di Stephen King, è attualmente in offerta su. Targata Asmodee, quest'esperienza collaborativa vi trasporterà nel celebre Hoverlook Hotel, in cui dovrete fare i conti con i suoi terribili segreti. Sul sito potete trovare ila 19.99 €, con unodel 33% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box seguente. Nel dettaglio, la scatola del ...