Shevchenko | «Il Milan ha subito l’Inter a livello psicologico»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Andriy, ex attaccante del, ha parlato a Prime Video della vittoria delcontro ildi ieri sera Andriy, ex attaccante del, ha parlato a Prime Video. PAROLE – «Ilha. Nel primo tempo non è riuscito a entrare in partita, nel secondo con qualche cambio e con un po’ di mentalità giusta è riuscito a fare meglio. Il risultato finale di questa gara premia i nerazzurri, ma secondo me il Diavolo può ancora recuperare nel ritorno».

L'ex attaccante delAndriya Prime Video ha spiegato così la sconfitta dei rossoneri: "Ilha subito l'Inter a livello psicologico . Nel primo tempo non è riuscito a entrare in ......segnò una generazione e spianò alla strada per il trionfo di Manchester fu una sfida in perfetto equilibrio fino all'ultimo secondo dei 180 minuti, decisa dal gol in trasferta die ...Vent'anni fa il risultato dell'andata aveva rimandato il verdetto al ritorno, dove poi aveva fatto la differenza il gol fuori casa di. Ora la regola è cambiata, ilha ancora un filo ...

Dzeko e Mikhitaryan sbaragliano subito i rossoneri, orfani di Leao che spera di recuperare per la partita di ritorno. Nerazzurri più in palla ...Il bosniaco a 37 anni (record nel derby) segna come fece con la Roma contro il Liverpool. L'armeno l'altra certezza over 30 ...