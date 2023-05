Shazam! Furia degli Dei | la scena della falsa Wonder Woman è stata diffusa online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una delle scene più discusse diDei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy, èin rete. In vista del suo arrivo in streaming su Max, previsto per il 23 maggio, Warner Bros. ha diffuso in rete una delle scene più discusse diDei, quella". Si tratta di una sequenza in cui Billy Batson sogna di essere a un appuntamento galante con la celebre amazzone, ma al suo posto si palesa il Mago (Djimon Hounsou) che lo ammonisce sui pericoli delle figlie di Atlante. La "" èinterpretata dalla moe attrice ...

Tra gli ultimi titoli del vecchio corso DC Comics,ladegli dei arriva in UHD a fine maggio. Con un setup tecnico di riferimento Nonostante le notizie rilasciate da Warner Bros prima di Natale, ovvero la totale ristrutturazione della ...The Flash , d'altro canto, è uno dei quattro progetti già terminati che James Gunn e Peter Safran - co - CEO dei DC Studios - hanno deciso di salvare dell'ex DCEU - insieme adegli Dei ,...I Guardiani della Galassia sono tridimensionali (come personaggi e come film) Basta affiancare Ant - Man and the Wasp: Quantumania ,degli Dei e Guardiani della Galassia: Volume 3 per ...

La furia di Shazam si scatena a giugno AF Digitale

Tra gli ultimi titoli del vecchio corso DC Comics, Shazam la furia degli dei arriva in UHD a fine maggio. Con un setup tecnico di riferimento Nonostante le not ...Tra gli ultimi titoli del vecchio corso DC Comics, Shazam la furia degli dei arriva in UHD a fine maggio. Con un setup tecnico di riferimento Nonostante le... Utilizziamo i cookie per migliorare la tu ...