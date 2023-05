Shailene Woodley interpreterà Patricia Highsmith nel film The Murderess Miss Highsmith

... da star internazionali come Susan Sarandon e, che parlano della necessità di mettere la sostenibilità e la tutela ambientale al centro non solo delle scelte politiche, ma anche dei ...... docufilm sul riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), con la partecipazione di testimonial come Susan Sarandon,, Carlo Conti, Alessandro Del Piero, ...... da star internazionali come Susan Sarandon e, che parlano della necessità di mettere la sostenibilità e la tutela ambientale al centro non solo delle scelte politiche, ma anche dei ...

Shailene Woodley interpreterà Patricia Highsmith nel film The ... Movieplayer

Scritto e diretto da Damián Szifron, "To Catch a Killer" è un film drammatico e thriller dalle location interessanti. Ecco quali sono.Due italiani su tre non sanno come smaltire correttamente i propri rifiuti elettrici ed elettronici: andrà in onda sulla Rai un docufilm per ...