Sesta tappa Giro Italia 2023 | Pedersen vince a Napoli | Leknessund sempre in rosa

(Di giovedì 11 maggio 2023) Maxsi aggiudica allo sprint la, con partenza e arrivo a(162 km), davanti a Jonathan Milan e Pascal Ackermann. La magliarimanesulle spalle del norvegese: LA CRONACA Prima volta per il danese MadsalD’, chelasul traguardo di. Al via i corridori si danno subito battaglia dopo 12 km con De Marchiche si trascina con sè Gavazzi, Clarke, Delettre e Quarterman. Il gruppo ...

... terzamartedì 30 Alghero - Sassari di km 36, poi il 31 la Sassari - La Maddalena km 127; quintagiovedì 1 giugno La Maddalena - Olbia km 67;il giorno successivo Olbia - ...Prima della, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dell'Arkea - Samsic.Prima della, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dellArkea - Samsic.

Giro: il corridore Belga Evenepoel parte per la sesta tappa dopo le due cadute di ieri Agenzia ANSA

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...