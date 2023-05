Serie C 2022 2023 | primo turno Playoff | passa il Pontedera | Rimini battuto 2-1

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilaccede al secondodeidella, grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro il. Al “Mannucci” i padroni di casa centrano per la prima volta nella loro storia ilggio delin post-season, al termine di un match deciso nei primi minuti da un approccio davvero convincente da parte dei toscani che sono entrati in campo con un piglio molto aggressivo nonostante l’opportunità di poter giocare anche per il pareggio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca – Ilinizia fortissimo nei primi minuti, nonostante la possibilità di giocare per due risultati su tre. Prima Zaccagno salva su Cioffi, poi al 4? ecco il vantaggio dei padroni di casa con Nicastro che di ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il primo turno della fase a gironi dei play - off del Girone C di- 2023 PICERNO " Giovedì 11 maggio allo stadio Donato Curcio andrà in ...... è una nuova occasione da cogliere per questo bellissimo territorio, che già nelaveva saputo ... Mercoledì prossimo, grazie anche all'impegno della Regione, i Comuni hanno organizzato unadi ...... tutti pubblicati tra ottobre e novembre, con pratiche mediche consolidate da varie ...diffusione di affermazioni imprecise su una piattaforma di social media così popolare potrebbe avere...

Marco Belinelli è il Best ITA Fastweb della Serie A UnipolSai 2022/23 Sportando

i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A UnipolSai 2022-2023. I candidati sono stati decisi in due fasi: la prima ha visto protagonisti alle ...(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Torna il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista rossoblu, negli anni che videro il Bologna vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la.