Serie B | restituiti due punti alla Reggina

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Corte d’Appello Federale ha restituitodue dei settesottratti ai calabresi, che tornano all’ottavo posto Notizie importanti in vista dei playoff per laB. La Corte d’Appello Federale ha deciso di restituire due dei settesottratti. I calabresi si ritrovano così all’ottavo posto in classifica a 47, scavalcando Venezia, Pisa e Ascoli.

Le squadre dalla terza all'ottava piazza si contenderanno poi l'ultima promozione per andare nella prossima A come Frosinone e Genoa. Questa la classifica attuale: Frosinone 74, Genoa ( - 1) 70, Alla Reggina vengono restituiti 2 dei 7 punti di penalizzazione che le erano stati inflitti e, così, fa un importante balzo in classifica, arrivando addirittura in zona playoff.

