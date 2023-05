Serie B | la decisione sul caso Reggina | la nuova classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cambia ancora ladel campionato diB. La Corte d’Appello ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato dallacalcio contro i 7 punti di penalizzazione scontati nella stagione in corso. La penalizzazione è passata da 7 a 5 punti e la squadra di Inzaghi è rientrata in zona playoff. “La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentato dallae dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato diB, accogliendo parzialmente quello presentato dagli stessi soggetti l’8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di quattro punti. Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nella corrente stagione ...