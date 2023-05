Serie A | Casini | “Una partita in chiaro? Al momento resta un’ipotesi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente della LegaA, Lorenzo, è intervenuto a ‘il Foglio Sportivo a San Siro‘: “Siamo felici, come lega, di lavorare proficuamente con le istituzioni per la modifica della legge Melandri in merito alla commercializzazione dei diritti all’estero. Non vogliamo avere limiti all’estero, è un bene per tutti avere maggiori risorse. UnadiA in? Per ilè solo, ne parleremo in assemblea il 16 maggio“. Infine, sul comportamento del Governo: “A volte c’è una visione parziale sull’industria del calcio, ma non ci sono pregiudizi. Il ministro è un uomo di sport e la sua presenza nel Consiglio dei Ministri è preziosa per quanto riguarda comprensione dei problemi e rapporti“. SportFace.