Sequestrati 145mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati nei comuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava, controlli a contrasto della vendita al pubblico dinon conformi edannosi per lapubblica. Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 145.000, tra i quali bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportino quanto meno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del ...

I Carabinieri arrestano un 27enne Cronaca [ 11/05/2023 ] Guardia di Finanza:oltreprodotti pericolosi per la salute pubblica in vari comuni della provincia Cronaca [ 11/05/2023 ] ...I Carabinieri arrestano un 27enne Cronaca [ 11/05/2023 ] Guardia di Finanza:oltreprodotti pericolosi per la salute pubblica in vari comuni della provincia Cronaca [ 11/05/2023 ] ...Le probabili formazioni Sport [ 11/05/2023 ] Guardia di Finanza:oltreprodotti pericolosi per la salute pubblica in vari comuni della provincia Cronaca [ 11/05/2023 ] Prisma ...

Gdf, sequestrati 145mila prodotti Corriere di Taranto

I controlli sono stati eseguiti nei comuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava e i titolari delle 12 attività coinvolte sono stati segnalati alle Autorità. La Guardia d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...